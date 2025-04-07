648 Kişi Hastanelik Olmuştu: Zehir Saçan Dönerciden Akla Ziyan Savunma

Kocaeli'de 648 kişinin zehirlenmesine neden olan dönercinin ifadesi ortaya çıktı. Sosuyla sektöre farklı bir lezzet getirdiğini iddia eden dönerci, "Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

648 Kişi Hastanelik Olmuştu: Zehir Saçan Dönerciden Akla Ziyan Savunma

Kocaeli’de 600’den fazla kişinin gıda zehirlenmesi geçirdiği tavuk döner işletmecisinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli K.Y. zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmediğini söylerken, şüpheli E.T. ise "Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir" dedi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner satılan işletmeden 1 Nisan’da farklı saatlerde tavuk döner yiyen 648 kişi mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelik olmuştu. Hastalardan 2’sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından işletme sahipleri tutuklanırken, iş yeri mühürlendi. Teste gönderilen numunenin ise Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmişti.

648 Kişi Hastanelik Olmuştu: Zehir Saçan Dönerciden Akla Ziyan Savunma - Resim : 1

Tutuklanan işletmecilerin ifadesi ortaya çıkarken, Bayram boyunca iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen işletmeci K.Y. ifadesinde, "Biz kurallara dikkat ediyoruz. Son 2 günde yaklaşık 2 bin kişiye tavuk döner satışı yapıldı. Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu, kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Biz zaten bozulmuş ürünü iş yerinde satmayız" dedi.

'UZUN ZAMANDIR KATIK DÖNER YEMEDİKLERİ İÇİN...'

Diğer işletmeci E.T. ise hijyen kurallarına uyduklarını iddia ederek ilginç ifadeler kullandı. E.T. şunları kaydetti:

"Sağlık koşullarından tüketim tarihlerine kadar hassas bir şekilde satışımızı yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ramazan ayında kapalıydık. Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır bu sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim Hatay usulü sosum, bu sektöre farklı bir tat ve lezzet getirmiştir. Tavuk bozuk olsaydı zaten yapılış aşamasından kendini belli ederdi; bütün aşamalarda bulunduğum için de bozuk olduğunu anlardım"

Kocaeli'de Tavuk Döner Kabusu! Yüzlerce Kişi Zehirlendi, İşletme Sahipleri TutuklandıKocaeli'de Tavuk Döner Kabusu! Yüzlerce Kişi Zehirlendi, İşletme Sahipleri TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

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