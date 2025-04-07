Jandarma Harekete Geçti, Araçtan Uyuşturucu Madde Çıktı

Yozgat'ta jandarma ekipleri şüpheli araca operasyon düzenledi. Araçtan bonzai ve esrar çıktı.

Jandarma Harekete Geçti, Araçtan Uyuşturucu Madde Çıktı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, alınan istihbarat doğrultusunda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, önemli bir ana sahne oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T. ve M.M. isimli şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada 35,20 gram bonzai ve 9,25 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Jandarma Harekete Geçti, Araçtan Uyuşturucu Madde Çıktı - Resim : 1

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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