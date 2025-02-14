Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı
Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda esrar, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 17 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA