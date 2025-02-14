Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda esrar, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı - Resim : 1

Ekiplerce gözaltına alınan 17 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı - Resim : 2

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık OperasyonuTekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık OperasyonuYurttan Haberler
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs TutuklandıAksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs TutuklandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Yozgat Jandarma Uyuşturucu
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Neye Uğradığını Şaşırdı Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Neye Uğradığını Şaşırdı
Polis Görünümlü Dolandırıcılar Polisten Kaçamadı Polis Görünümlü Dolandırıcılar Polisten Kaçamadı
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu