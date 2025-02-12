Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da 7 günde birçok operasyon düzenleyen narkotik ekipleri çeşitli uyuşturucularla birlikte 28 şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i ise tutuklandı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Tutuklandı

Operasyon şehrin çeşitli mahallelerinde ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 hafta içerisinde birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 172,5 gram sentetik kannabinoid, 91,74 gram esrar, 15,02 gram metamfetamin, 2,7 gram esrar tohumu, 9 adet uyuşturucu hap, 2,65 gram amfetamin, 4 bin 10 TL suçtan elde edilen para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 79 adet tabanca mermisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan ve Aksaray Adliyesine sevk edilen 28 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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