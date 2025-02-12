Trabzon'da Çaldı Samsun'da Yakalandı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin hırsızlık olayının ardından Samsun’a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek G.Y.’yi yakaladı.

Operasyon sırasında, şüphelinin hırsızlık esnasında giydiği kıyafetler ve ayakkabılar da delil olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA