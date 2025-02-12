Trabzon'da Çaldı Samsun'da Yakalandı
Trabzon’da bir evden toplam 75 bin lira değerinde altın ve nakit çalan 29 yaşındaki G.Y., Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin hırsızlık olayının ardından Samsun’a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek G.Y.’yi yakaladı.
Operasyon sırasında, şüphelinin hırsızlık esnasında giydiği kıyafetler ve ayakkabılar da delil olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
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