Her Yerde Aramam Hükümlü, Halıların Arkasında Yakalandı
Kayseri’de, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç. isimli zanlı (37), saklandığı halıların arkasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA