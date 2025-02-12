Her Yerde Aramam Hükümlü, Halıların Arkasında Yakalandı

Kayseri’de, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç. isimli zanlı (37), saklandığı halıların arkasında yakalandı.

Her Yerde Aramam Hükümlü, Halıların Arkasında Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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