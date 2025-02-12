İzmir'deki Akılalmaz Kaza Anbean Kamerada: Talihsiz Adam Saniye Saniye Ölüme Gitti

Olay, 10 Şubat gecesi Kordon’da meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol aldığı öğrenilen 44 yaşındaki Hüseyin Etli, daha sonra sahile doğru yürümeye başladı. Sahil bandında dengesini kaybeden adam denize düştü.

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Çırpınarak yardım isteyen Etli, çevrede kimsenin olmaması nedeniyle bir süre daha denizde kaldı. Bir süre sonra hareketsiz halde suyun üzerinde bulunan adamı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan Etli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, Hüseyin Etli’nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahil bandında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düştüğü, çırpındığı ancak bir süre sonra hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA