Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Neye Uğradığını Şaşırdı
Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan Z.Ç. isimli yayaya otomobil çarptı. Yaralı vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya neye uğradığını şaşırdı. Z.Ç. isimli vatandaşa karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı.
Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya Z.Ç.’ye çarptı. Meydana gelen kazada Z.Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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