Polis Görünümlü Dolandırıcılar Polisten Kaçamadı

Eskişehir'de T.S.A. ve A.S.A. adlı iki şüpheli, telefonla aradıkları kişiye kendilerini 'polis' olarak tanıttı.

Soruşturma kapsamında evdeki altınları isteyen 2 kişinin söylemlerine kanan ev sahibi, kapısına gelen şüphelilere 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim etti.

EV SAHİBİ DURUMU POLİS BİLDİRDİ

Ev sahibi, kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar sonrası Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçerek şüphelilerin T.S.A. ve A.S.A. olduğunu tespit etti.

OTOGARDA YAKALANDILAR

Şehirler arası otogarda yakalanan 2 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Ziynet eşyaları ev sahibine teslim edilirken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA