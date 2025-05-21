Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı

SU KUYULARI DA ERKEN KURUMAYA BAŞLADI

Kuraklığın sadece tarımı değil, su kaynaklarını da olumsuz etkilediği görülüyor. Çiftçi Caner Dinçer, “Genelde ağustos ayında kuruyan kuyular bu yıl mayısta kurumak üzere. Yer altı suları da çekildi. Yağışlar neredeyse hiç olmadı. Buğdaylar hasat seviyesine ulaşmadı, çoğu hayvanlara ot olarak verildi” dedi.

ÜRETİCİ DESTEĞİ BEKLİYOR

Amik Ovası’nda yaşanan bu kuraklık tarımsal üretimi sekteye uğratırken, çiftçiler bu zor süreçte destek talep ediyor. Hasat yapılamayan buğday tarlaları nedeniyle bölgedeki üreticiler hem gelir kaybı yaşıyor hem de gelecek sezonun üretimi için endişe taşıyor.