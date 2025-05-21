Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı
Hatay’da yılın ilk 4 ayında yağışların mevsim normallerinin oldukça altında kalması, tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden biri olan Amik Ovası'nda buğday tarlaları kuraklık nedeniyle büyük zarar gördü.
Kaynak: İHA
Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde yer alan tarlalarda buğday başakları gelişimini tamamlayamadı, birçok üretici ürününü hasat edemeden hayvan yemine dönüştürmek zorunda kaldı.
TOPRAKTA YARILMALAR, BAŞAKTA BUĞDAY YOK
Kuraklığın etkisiyle toprakta gözle görülür yarıklar oluştu. Buğday başaklarının boyu olması gerekenden kısa kaldı, taneler ise ya hiç oluşmadı ya da gelişimini tamamlayamadı. Kumlu Muhtarlar Derneği Başkanı ve çiftçi Reşit Duman, “600 dönüm araziye buğday ektim ancak ürün alamadım. Kuraklık nedeniyle başaklar gelişmedi, buğday tanesi oluşmadı. Ektiğimiz tohum ve kullandığımız gübre boşa gitti. Bereketli topraklarda bu yıl ürün yok. 38 yıldır böylesini görmedik” dedi.
MİLYONLARCA LİRALIK MASRAF ZARARA DÖNÜŞTÜ
Bin dönüm tarlaya buğday eken çiftçi Kudret Taner ise 3 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle bu masrafın karşılığını alamadıklarını ifade eden Kudret Taner, “Hasat yapılamayacak durumda. Bu yıl biçerdöver parasını bile çıkaramayacağız” diyerek içinde bulundukları ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.
SU KUYULARI DA ERKEN KURUMAYA BAŞLADI
Kuraklığın sadece tarımı değil, su kaynaklarını da olumsuz etkilediği görülüyor. Çiftçi Caner Dinçer, “Genelde ağustos ayında kuruyan kuyular bu yıl mayısta kurumak üzere. Yer altı suları da çekildi. Yağışlar neredeyse hiç olmadı. Buğdaylar hasat seviyesine ulaşmadı, çoğu hayvanlara ot olarak verildi” dedi.
ÜRETİCİ DESTEĞİ BEKLİYOR
Amik Ovası’nda yaşanan bu kuraklık tarımsal üretimi sekteye uğratırken, çiftçiler bu zor süreçte destek talep ediyor. Hasat yapılamayan buğday tarlaları nedeniyle bölgedeki üreticiler hem gelir kaybı yaşıyor hem de gelecek sezonun üretimi için endişe taşıyor.