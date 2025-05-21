SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammında. Enflasyon farkı netleşmeye başladı, en düşük maaş için yeni rakam telaffuz edildi. Peki kim ne kadar zam alacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hepsini tek tek açıklayarak refah payı ve seyyanen zamda ek düzenlemeler olması halinde maaş artışlarının daha yüksek olacağını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı için geri sayım başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut verilere göre beklenen zam oranlarını ve en düşük emekli maaşında yaşanacak olası artışı açıkladı. Erdursun, ayrıca milyonlarca emekli için refah payı ve seyyanen zam detayına dikkat çekerek ek düzenlemeler olması halinde maaş artışlarının daha yüksek olacağını belirtti.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
2025 yılı Temmuz ayında, emekli ve memur maaşlarına TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda artış yapılacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem kamuoyu hem de piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan verilere dayanarak yaptığı değerlendirmede, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18.09, memur ve memur emeklileri içinse yaklaşık yüzde 16.97 oranında bir zam beklendiğini ifade etti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Mevcut en düşük emekli maaşının 14.469 TL olduğunu hatırlatan Erdursun, Temmuz zammının bu oranda gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığının yaklaşık 17.086 TL'ye çıkabileceğini söyledi. Erdursun’a göre, zam oranları böyle şekillenirse en düşük emekli maaşı 17 bin-17 bin 250 TL aralığında olacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Erdursun’un paylaştığı verilere göre:
20.000 TL emekli aylığı alan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, zam sonrası 23.618 TL alacak.
25.000 TL emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı 29.522 TL'ye çıkacak.
30.000 TL emekli aylığı alanlar ise 35.427 TL civarında bir maaş alacak.
Memur ve memur emeklilerinde ise zam oranı daha düşük.
25.000 TL memur emeklisi aylığı, yüzde 16.97 zamla 29.242 TL olacak.
30.000 TL aylık alan bir memur emeklisi ise 35.091 TL maaş alacak.
KRİTİK REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM DETAYI
Erdursun, bu hesaplamaların yalnızca enflasyon farkına göre yapıldığını vurgularken, refah payı, seyyanen artış ya da intibak düzenlemesi gibi ek düzenlemelerin yapılmaması durumunda belirtilen oranların geçerli olacağını söyledi. Ek düzenlemeler olması halinde maaş artışları daha yüksek olabilir.
MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılının ilk dört ayına ait enflasyon verileri açıklanmış durumda. Mayıs ayına ait enflasyon oranı 3 Haziran’da, Haziran ayı verisi ise 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu verilerle birlikte 6 aylık net enflasyon farkı ortaya çıkacak ve Temmuz ayında maaşlara uygulanacak kesin zam oranı belirlenecek.