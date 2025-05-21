SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2025 yılı Temmuz ayında, emekli ve memur maaşlarına TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda artış yapılacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem kamuoyu hem de piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan verilere dayanarak yaptığı değerlendirmede, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18.09, memur ve memur emeklileri içinse yaklaşık yüzde 16.97 oranında bir zam beklendiğini ifade etti.