410 Kaydı Vardı! Suç Makinesi Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P.’yi İstanbul’da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Bilişim sistemlerini ve banka ya da kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapmak suretiyle suç işleyen A.P., tam 410 ayrı dosyadan aranan bir şüpheliydi. Ekiplerin yaklaşık iki yıl süren titiz çalışmaları sonucunda firari şahsın izine İstanbul’da rastlandı.

Düzenlenen operasyonla A.P., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı, adli işlemler için cezaevine teslim edildi. JASAT ekiplerinin başarılı operasyonu, Tekirdağ ve çevresindeki vatandaşları rahatlattı.

Kaynak: İHA