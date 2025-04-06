15 Farklı Suçtan Aranan Şahıs Antalya'da Yakalandı

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde jandarma, hakkında 15 ayrı suçtan toplam 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 41 adet suç kaydı olan firari şahsı yakaladı.

15 Farklı Suçtan Aranan Şahıs Antalya'da Yakalandı

Antalya'da nitelikli suçlardan aranan firarilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 4 yıldır firari olan ve sürekli kılık değiştirerek güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan İ.M.’nin yeri tespit edildi.

Alanya ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucunda düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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