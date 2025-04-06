Türkiye'de Çok Nadir Görülüyor! Karadeniz'den Çıktı

Türkiye'deki denizlerde nadir görülen fener ve kırlangıç balığı Kastamonu'daki balıkçıların ağlarına takıldı.

Son Güncelleme:
Türkiye'de Çok Nadir Görülüyor! Karadeniz'den Çıktı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Balıkçı Kamil Gür ve Mustafa Acar, Karadeniz'e bıraktıkları ağı çekmek üzere denize açıldı. İlçe açıklarında avlanan balıkçılar çektikleri ağda, 4 kilogram ağırlığında fener balığı ve 1 kilogram 700 gramlık kırlangıç balığına rastladı.

Acar, son yıllarda bu iki türün Karadeniz'de de görülmeye başladığını söyledi.

Özellikle fener balığına yılda bir iki sefer denk geldiklerini belirten Acar, "Normalde bunlar Ege taraflarının balığı, buralarda son zamanlarda görülmeye başlandı. Belki senede bir iki sefer denk gelir. Çok güzel bir balık, çorbası olacak inşallah gittiği yerde. Büyük kırlangıç da buralarda çok nadir görülür. Nasip oldu bugün ikisi de ağımıza takıldı." dedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
Aydın İçin 'Sarı' Alarm! Yarın Başlıyor Aydın İçin 'Sarı' Alarm! Yarın Başlıyor
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
Tekirdağ'da Yaklaşık 16 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi Tekirdağ'da Yaklaşık 16 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı
Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak? Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?