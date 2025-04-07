Meteoroloji O Kenti Tarih Vererek Uyardı: İşte Detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı'da hava sıcaklıklarının 7-12 Nisan tarihleri arasında hissedilir derecede düşeceğini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre, sıcaklıklar 5 ila 10 derece arasında azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Bu durumun, özellikle tarım alanında olumsuz etkilere yol açabileceği, zirai don ve kar yağışı gibi tehlikeleri beraberinde getirebileceği vurgulandı.

Uzmanlar, bu sürede meydana gelebilecek buzlanma, kar yağışı ve zirai don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle çiftçilere, ekili alanlarında önlem almaları ve zarar görmemeleri için tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kar yağışı ve don olayı, ulaşımda da aksamalara yol açabilir. Bu nedenle, sürücüler ve yolculuk yapacaklar da yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeli, olası kazalara karşı dikkatli olmalı.

Kaynak: İHA