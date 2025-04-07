Banyoda Akıma Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Olay, 5 Nisan Cuma günü Derik ilçesine bağlı kırsal Akıncılar Mahallesi’nin Bucak mezrasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Özçelik banyo yaptığı sırada elektrikli su ısıtıcısına (kazan) dokunduğu anda elektrik akımına kapıldı.

Yakınları tarafından hemen otomobille Diyarbakır’daki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne götürülen Özçelik’in, yapılan kontrollerde yolda hayatını kaybettiği tespit edildi. Daime Özçelik’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından mezradaki aile kabristanında toprağa verildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA