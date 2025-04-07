Düğünde Yorgun Mermi Dehşeti: 1 Yaralı

Batman'da düğün evini cenaze evine çevireceklerdi. Düğün eğlencesi sırasında sırtına yorgun mermi isabet eden kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Düğünde Yorgun Mermi Dehşeti: 1 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, bir düğün sırasında yaşanan trajik olay herkesi şoke etti. 5 Nisan’da Karpuzlu köyünde, yakınlarının mutlu gününü kutlayan 60 yaşındaki Ahmet Durak, aniden sırtında hissettiği şiddetli bir ağrı ile sarsıldı. Önce ne olduğunu anlamayan Durak, durumu fark eden yakınları tarafından hızla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Düğünde Yorgun Mermi Dehşeti: 1 Yaralı - Resim : 1

Yapılan ilk müdahalenin ardından, sırtındaki yaralanmanın yorgun mermi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. O an düğün neşesi içinde olup bitenleri fark edemeyen Durak'ın tedavisi devam etmekte.

Olayın hemen ardından jandarma ekipleri, merminin kaynağını belirlemek ve sorumluları ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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