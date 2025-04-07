Boğaziçili Öğrencilerden Tutuklu Sıra Arkadaşları İçin Eylem

İBB soruşturmalarında İmamoğlu başta olmak üzere pek çok ismin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçteki eylemlerde tutuklanan öğrenciler için Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapıldı. Akademisyenlerin nöbetine destek veren öğrencilerin gözaltına alınmakla tehdit edildiği iddia edilirken, öğrenciler eylemde okudukları basın açıklamasında, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısını bir kez daha yineledi.

Eda Narin Eda Narin
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte başlayan eylemlerde çok sayıda öğrenci de gözaltına alındı.

299 öğrencin gözaltında olduğu bilinirken, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler üniversitenin Güney Meydanı’nda akademisyenlerin nöbetine destek verdi. Nöbetin ardından öğrenciler Etiler Kapı’ya yürüdü.

Emniyet güçlerinin öğrencilerin kampüsten çıkmasına engel olduğu bildirilirken, öğrencilerin gözaltına alınmakla tehdit edildiği iddia edildi.

'ANAYASAL HAKLARINI KULLANAN HALK TUTUKLANMIŞTIR'

Öğrenciler daha sonra bir basın açıklaması yaparken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla devam eden süreç 2 haftayı geride bırakmışken, kayyım rejiminin hukuksuzlukları hız kesmeden devam etmektedir. Gelmiş olduğumuz noktada, 300’den fazla öğrenciyle beraber, sendika temsilcileri, sanatçılar, işçiler ve anayasal haklarını kullanan halk tutuklanmıştır. Açıktır ki meşruiyetinin demokratik seçimlere dayandığını iddia eden tek adam rejiminin hiçbir meşruiyet zemini kalmamıştır."

Basın açıklamasında tutuklanan sıra arkadaşlarının isimlerini sayan öğrenciler, arkadaşlarının yanında olduklarını bir kez daha duyurdu.

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Boğaziçi Üniversitesi Ekrem İmamoğlu
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