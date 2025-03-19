Maganda Kurşunu Hayattan Koparmıştı: Pera Bebeğin Ölümünde Vicdanları Yaralayan Karar!

Aydın’ın Söke ilçesinde 11 aylık Pera bebek, evlerinin balkonunda gülüp oynarken, düğün alanından gelen bir kurşun hayatını söndürdü.

Başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Pera bebek kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahaleleri sonuç vermedi ve Pera bebek hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı buldu.

BERAAT İSTEDİLER

Pera Palabıyık'ın ölümüne ilişkin dava Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 9 sanık, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat istedi.

ÜZÜCÜ BİR DURUMMUŞ!

Duruşmada, tutuklu bulunan E.B.'nin savunması "pes" dedirtti. E.B, "Ne yazık ki üzücü ve kötü bir durum. Nereden ve kimden geldiği belli olmayan bir mermi yüzünden 10 aydır ağır ithamlarla yargılanıyoruz. Bu benim yapmadığım bir suç. Benim kendimle ilgili bir şüphem yok. Şüphem olsa silahı teslim etmezdim" diye konuştu.

KAHREDEN KARAR

Tutuklu sanık E.B. ile tutuksuz sanıklar M.G, M.B, Ö.Ç, S.S, C.G, M.G ve S.B beraat etti.

Düğün sahibi D.G'ye ise "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: AA