Magandanın Öldürdüğü Minik Kemal’in Sınıfında Acı Karne Günü, Sırası Bomboş Kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta magandalar tarafından düğünde havaya ateş açılmış, kurşunlardan biri 9 yaşındaki Kemal Azgın’a isabet etmişti. 2 gün yoğun bakımda kalan minik Kemal, hayatını kaybetmişti.

SIRASI BOŞ KALDI

Üçüncü sınıf öğrencisi Kemal, karne gününde okulunda sınıf arkadaşları tarafından gözyaşları içinde anıldı. Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı.

“EN SON BAHÇEDE MAÇ YAPMIŞTIK”

Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu'nda eğitim gören minik Kemal’in hem akrabası hem de sıra arkadaşı olan Zeynep Nur Azgın, “Cuma günü en son bahçede maç yapmıştık” dedi.

Kemal’in çalışkan ve yardımsever olduğunu belirten arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.

MERDİVEN MUSALLA TAŞI OLMUŞTU

Minik Kemal’in ölümünde 10 kişi gözaltına almış, şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, kovalar üzerine konulan merdiven musalla taşı yapılmıştı.

Kaynak: İHA