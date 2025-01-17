İstanbul'da Kabus Büyüyor! 'Ölüm İçkisi' 4 Can Daha Aldı

Sahte içki kabusu büyüyor, bilanço ağırlaşıyor. İstanbul'da hastanelere başvuran 4 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Kabus Büyüyor! 'Ölüm İçkisi' 4 Can Daha Aldı

İstanbul'da sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. İstanbul’da 4 günde sahte içki tüketimi nedeniyle 92 kişi sağlık kurumlarına başvurdu.

4 CAN KAYBI DAHA!

İstanbul'da sahte içki kullanan 4 kişi daha hayatını kaybetti. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir hastanelerinde metil alkol zehirlenmesi teşhisi konulan hastalardan hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

27 KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ

Sağlık ekipleri 47 hastanın tedavisine yoğun bakım ünitelerinde devam ediyor. Entübe edilen hastalardan 27’si solunum cihazına bağlı durumda yaşam mücadelesi veriyor.

İstanbul Valiliği Duyurdu: Sahte İçkiye Karşı Yeni Tedbirler Geldiİstanbul Valiliği Duyurdu: Sahte İçkiye Karşı Yeni Tedbirler GeldiGüncel

Ne Koku, Ne Tat: Sahte İçki Sadece Bu Şekilde Anlaşılıyor! Alkol Böyleyse Sakın İçmeyinNe Koku, Ne Tat: Sahte İçki Sadece Bu Şekilde Anlaşılıyor! Alkol Böyleyse Sakın İçmeyinEkonomi

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaştı, Alarma Geçildi: Bölge Halkı Tahliye Edildi Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaştı, Alarma Geçildi
Cani Polis, İl İl Gezerek Cinayet İşlerken Çocukları Yanındaymış: 'Pişmanım' Savunması 'Pes' Dedirtti Cinayetleri İşlerken Çocukları Yanındaymış!
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
İstanbul Merkezli 4 İlde PKK Operasyonu, 15 Şüpheli Yakalandı İstanbul Merkezli 4 İlde PKK Operasyonu, 15 Şüpheli Yakalandı
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Rojin Kabaiş’e Ne Oldu? Yeni Savcıdan İlk Hamle, Annesi, Babası, Kardeşleri… Hepsinden İstedi Annesi, Babası, Kardeşleri… Hepsinden İstedi
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Miras Kalan Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Son Tarihe Dikkat, Bütün Haklarını Kaybedecek Miras Kalan Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Son Tarihe Dikkat, Bütün Haklarını Kaybedecek
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı