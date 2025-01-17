İstanbul'da Kabus Büyüyor! 'Ölüm İçkisi' 4 Can Daha Aldı
Sahte içki kabusu büyüyor, bilanço ağırlaşıyor. İstanbul'da hastanelere başvuran 4 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
İstanbul'da sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. İstanbul’da 4 günde sahte içki tüketimi nedeniyle 92 kişi sağlık kurumlarına başvurdu.
4 CAN KAYBI DAHA!
İstanbul'da sahte içki kullanan 4 kişi daha hayatını kaybetti. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir hastanelerinde metil alkol zehirlenmesi teşhisi konulan hastalardan hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
27 KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ
Sağlık ekipleri 47 hastanın tedavisine yoğun bakım ünitelerinde devam ediyor. Entübe edilen hastalardan 27’si solunum cihazına bağlı durumda yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak: DHA
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