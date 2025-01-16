Ne Koku, Ne Tat: Sahte İçki Sadece Bu Şekilde Anlaşılıyor! Alkol Böyleyse Sakın İçmeyin

SAHTE İÇKİNİN ETKİSİ ÖLÜMCÜL OLUYOR

Sahte içki, etil alkol yerine zehirli olan metil alkol kullanılarak üretilen kaçak içkilere verilen genel isimdir. Metil alkol, küçük miktarlarda bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 10 mililitre kadar küçük bir saf metanol hacmi, kalıcı körlüğe sebep olur. 30 mililitre kadar bir hacim ise ölümlere neden olur. Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor. Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor