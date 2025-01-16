Ne Koku, Ne Tat: Sahte İçki Sadece Bu Şekilde Anlaşılıyor! Alkol Böyleyse Sakın İçmeyin
İstanbul’da sahte içki kabusu devam ediyor. Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanımı, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır, sahte içkinin belirtileri neler ve sahte içkiye ne iyi gelir? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde artan sahte içki vakaları, ülkemizde büyük bir sağlık sorununa dönüştü. Özellikle düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanımı, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. İstanbul'da yakın zamanda, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. Sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Sahte içkinin nasıl anlaşılacağı ve belirtilerinin neler olduğu merak edildi. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır, sahte içkinin belirtileri neler ve sahte içkiye ne iyi gelir? İşte detaylar...
SAHTE İÇKİNİN ETKİSİ ÖLÜMCÜL OLUYOR
Sahte içki, etil alkol yerine zehirli olan metil alkol kullanılarak üretilen kaçak içkilere verilen genel isimdir. Metil alkol, küçük miktarlarda bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 10 mililitre kadar küçük bir saf metanol hacmi, kalıcı körlüğe sebep olur. 30 mililitre kadar bir hacim ise ölümlere neden olur. Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor. Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor
SAHTE İÇKİNİN BELİRTİLERİ NELER?
Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülür. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabilir. Sahte içkinin belritileri 10 saat sonra kendisini gösteriyor. Yani sahte içki içen, hemen durumun farkına varmıyor varınca da geç oluyor. 30 saatten sonra da vücuda ciddi zarar vermiş oluyor. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.
SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?
Sahte içkiler ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de önemli ipuçları veriyor. Yani, bu tür içecekler mutlaka bilinen ve satışına izin verilen yerlerden alınmalı.
SADECE BU ŞEKİLDE SAHTE İÇKİ ANLAŞILIYOR
GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak.
SAHTE İÇKİ İÇİNCE NE YAPILMASI GEREKİR?
Etil alkol zehirlenmesi evde tedavi edilemez ve böyle bir durumda derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Zehirlenme belirtileri gösteren bir kişinin hastanede uzman gözetiminde tedavi edilmesi gerekir. Evde yapılacak müdahaleler, durumu daha da kötüleştirebilir ve hayati tehlikeye yol açabilir. Bu nedenle, etil alkol zehirlenmesi şüphesi durumunda vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım aranmalıdır.