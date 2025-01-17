İstanbul Valiliği Duyurdu: Sahte İçkiye Karşı Yeni Tedbirler Geldi

Sahte içki ölümlerinden ölümler artmaya başlarken İstanbul Valiliği'nden ilave tedbir kararları geldi. Bu kapsamda alkol satışı yapan işletmelere 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması zorunluluğu da getirildi.

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İstanbul Valiliği Duyurdu: Sahte İçkiye Karşı Yeni Tedbirler Geldi

Günlerdir Türkiye'de sahte içki tüketiminden kaynaklı ölümlerin aniden artmasıyla İstanbul Valiliği, ilave tedbirler alındığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği Duyurdu: Sahte İçkiye Karşı Yeni Tedbirler Geldi - Resim : 1

Diğer yandan 10 Ocak 2025 tarihli Valilik genelgesiyle de; kaçak ya da sahte içki satışı yapıp ölüme sebebiyet veren, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı verildi.

İstanbul Valiliği Duyurdu: Sahte İçkiye Karşı Yeni Tedbirler Geldi - Resim : 2

KAYMAKAMLARA TALİMAT

Bu genelgelere ilaveten ilçelerde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklar yazılı olarak talimat verildi.

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Kaynak: ANKA

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