Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaştı, Alarma Geçildi: Bölge Halkı Tahliye Edildi

Japonya'nın Etajima şehrinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alarma geçildi. Bölgede bulunan 150 kişinin evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

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Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaştı, Alarma Geçildi: Bölge Halkı Tahliye Edildi

Uzak Doğu ülkesi Japonya’nın Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde ormanlık alanda yangın çıkmasının üzerine alarm durumuna geçildi. Bölgeye yakın bir bakımevinde kalan 150 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, alevlere müdahale sürüyor.

Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaştı, Alarma Geçildi: Bölge Halkı Tahliye Edildi - Resim : 1

Dünya ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarını konuşurken, bu kez Japonya'da yangın paniği yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde ormanlık alanda yerel saat 09.40 sıralarında yangın çıktı. Arazinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait bir atış sahasının sınırları içinde olduğu belirtilirken, yangın sırasında patlayıcı eğitimi yapıldığı açıklandı.

Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangın endişeye neden oldu. Bölgeye yakın bir bakımevinde kalan 150 kişinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği ifade edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahaleyi sürdürdüğü aktarıldı.
Polis, yangının arazide yapılan askeri eğitimle ilgili olup olmadığı ve kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Japonya Yangın
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