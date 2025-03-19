İzmir'de Acı Olay! Şiddetli Rüzgar İki Can Aldı

İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde saat 17.00 sıralarında feci olay meydana geldi. Çatı tamirat işi yapan 43 yaşındaki Muharrem Barışık ve 17 yaşındaki oğlu Eren Barışık, tamir için üç katlı bir evin çatısına çıktı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR CAN ALDI

Çatıya çıktıkları esnada etkili olan şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba Muharrem Barışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren Barışık da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba oğulun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA