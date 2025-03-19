Düzce’de Sobayı Tutuşturmak İsterken Alevler Arasında Kaldı

Düzce’de bir iş yerine müşteri olarak gelen bir kişi, sobayı tutuşturmak isterken yanlışlıkla benzin dökünce büyük bir tehlike atlattı. Alevler içinde kalan şahıs, çalışanların yardımıyla son anda yanmaktan kurtuldu.

Düzce’de Sobayı Tutuşturmak İsterken Alevler Arasında Kaldı

Olay, Düzce 1. Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. E.T. isimli müşteri, sobayı tutuşturmak için yanlışlıkla mazot yerine benzin kullandı. Dökülen benzinin etkisiyle soba aniden alev aldı.
Çalışanların hızlı müdahalesiyle E.T., üzerindeki montu çıkararak yangından yara almadan kurtuldu. Ancak soba yanında bulunan çekyat da tutuştu, iş yeri çalışanlarının çabasıyla alevler büyümeden söndürüldü.
Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri çalışanı Hasan Apak, müşteriyi benzin ve mazot bidonlarının yan yana olduğu konusunda uyardıklarını söyledi. Ancak E.T.’nin "Ben biliyorum" diyerek yanlış bidonu aldığını ve sobaya döktüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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