Özgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade Edecekler

İş Kanunu'na göre, işverenin işten ayrılan personeline bu belgeyi vermesi zorunludur. Ayrıca, bu belgenin düzenlenmesi sırasında herhangi bir resim ya da harç bedeli alınması da söz konusu değildir. Ancak işveren bu yükümlülüğü yerine getirmez ya da belgeyi gerçeğe aykırı bilgilerle hazırlarsa, hem işçi hem de yeni işveren açısından mağduriyet doğabilir.