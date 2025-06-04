Özgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade Edecekler

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İşçi ile işveren arasındaki hak ve sorumlulukları belirleyen İş Kanunu, aynı zamanda iş akdinin sona erdiği durumlarda da tarafların uyması gereken kuralları net biçimde ortaya koyar. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu süreçte işverenin yerine getirmesi gereken önemli bir yükümlülüğe dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Genellikle halk arasında "bonservis" olarak bilinen bu belge, bir çalışanın daha önce hangi görevlerde bulunduğunu, işyerindeki hizmet süresini ve işten ayrılma nedenini içerir. Yeni iş başvurularında referans olarak kullanılan bu belge, işçinin geçmiş iş deneyimini belgeleyerek kariyerine katkı sağlar.
İş Kanunu'na göre, işverenin işten ayrılan personeline bu belgeyi vermesi zorunludur. Ayrıca, bu belgenin düzenlenmesi sırasında herhangi bir resim ya da harç bedeli alınması da söz konusu değildir. Ancak işveren bu yükümlülüğü yerine getirmez ya da belgeyi gerçeğe aykırı bilgilerle hazırlarsa, hem işçi hem de yeni işveren açısından mağduriyet doğabilir.
YANLIŞ BİLGİ BULUNAN BELGELERE PARA CEZASI
İşverenin çalışma belgesini vermemesi veya belgeye gerçeğe aykırı bilgiler yazması halinde idari yaptırımlar devreye girmektedir. Karakaş’a göre, böyle bir durumda eski işveren aleyhine tazminat talebi söz konusu olabilir. Ayrıca, bu ihmal veya kasıt nedeniyle 2.017 TL tutarında idari para cezası kesilebilmektedir.
HER ZAMAN GEÇERLİ SAYILMAYACAK
İşten ayrılan çalışana sıklıkla imzalatılan bir diğer belge ise ibranamedir. Ancak Karakaş, ibranamenin hukuki geçerliliği açısından bazı şartların sağlanması gerektiğini belirtiyor. İş Kanunu’nda zorunlu tutulmayan bu belge, yalnızca belirli kriterlere uyulduğunda geçerli sayılır.
Borçlar Kanunu’na göre bir ibranamenin geçerli olması için şu üç koşulun sağlanması gerekir:
Belgenin yazılı olması,
Ödenen alacakların net tutarının açıkça belirtilmesi,
Ödemenin banka aracılığıyla gerçekleştirilmesi.
Bu koşulları taşımayan ibranameler, hukuki açıdan geçersiz sayılır ve işçi tarafından dava konusu yapılabilir.
İŞVERENLERE KRİTİK HATIRLATMA
Sonuç olarak; işten ayrılan bir çalışanın yasal haklarının korunması açısından, hem çalışma belgesi hem de ibraname gibi belgelerin doğru, eksiksiz ve yasalara uygun biçimde hazırlanması büyük önem taşır. Aksi halde işverenler, hem maddi cezalarla hem de hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabilir. İş hukukuna uygun hareket edilmesi, hem işverenin sorumluluklarını yerine getirmesi hem de işçinin haklarını güvence altına alması açısından hayati önemdedir.