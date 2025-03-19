Karabük'te Karla Kaplı Ormanda Karaca Ailesi Görüntülendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, karlı orman yolunda ilerleyen bir sürücü, anne karaca ve iki yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi.

Karabük'te Karla Kaplı Ormanda Karaca Ailesi Görüntülendi

Olay, Toprakcuma köyünde meydana geldi. Karla kaplı orman yolunda seyir halinde olan bir sürücü, aniden yola çıkan üç karacayı fark etti. Cep telefonunu çıkararak kayıt almaya başlayan sürücü, anne karaca ve yavrularının karlı zeminde koştuğu anları ölümsüzleştirdi.
Bir süre yolda ilerleyen karacalar, daha sonra hızla ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Doğanın bu eşsiz görüntüleri, izleyenlere vahşi yaşamın güzelliğini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İHA

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