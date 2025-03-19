Kocaeli'de Panelvan Kamyonete Çarptı

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkiinde gerçekleşti. 54 AIF 558 plakalı panelvanın sürücüsü T.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen A.A. yönetimindeki 54 AHA 274 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, toprak yola girerek ağaçlara çarptı ve durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralanan iki sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA