Bilim İnsanlarından Yeni Keşif! Altın Meğer Böyle Oluşuyormuş

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, lav örneklerinde olağan dışı seviyelerde 100Ru izotopuna rastlandığı belirtildi. Bu izotopun, Dünya’nın metal açısından zengin çekirdek bölgesinde, kayalardan oluşan dış katman olan mantoya kıyasla daha yaygın görüldüğü tespit edildi. Elde edilen verilere göre, bu tür bir izotop yoğunluğu ancak çekirdek-manto sınırından, yani yaklaşık 3 bin kilometre derinlikten gelen maddelerin yüzeye ulaşmasıyla mümkün olabiliyor.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ

Göttingen Üniversitesi ekibi, daha önce neredeyse ayırt edilemeyen izotop farklarını net biçimde ölçebilen yeni teknikler geliştirdi. Bu sayede, bugüne dek tespit edilmesi mümkün olmayan izotopik varyasyonlar artık açıkça saptanabiliyor. Greek Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre, bu teknolojik gelişme Dünya'nın çekirdeğinden yüzeye doğru olan madde hareketlerine dair güçlü kanıtlar sunuyor.

YÜZEYİN ALTINDAN GELEN ALTIN

Jeokimya uzmanı Dr. Nils Messling, analiz sonuçlarının ilk ulaştığı anda “kelimenin tam anlamıyla altın bulduklarını” ifade etti. Elde ettikleri verilerin, altın ve diğer değerli metallerin Dünya’nın derin çekirdek katmanından yukarı sızdığını açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

OKYANUS ADALARINI BİÇİMLENDİREN DERİN KÖKENLER

Araştırma ekibinden Profesör Matthias Willbold ise bulguların, Dünya’nın çekirdeği ile üst katmanları arasında beklenenden daha fazla etkileşim olabileceğini gösterdiğini söyledi. Willbold, elde edilen verilerin yüzeyin derinliklerinden gelen aşırı sıcak magma akımlarına işaret ettiğini ve bu devasa kaya kütlelerinin Hawaii gibi adaların oluşumuna katkı sağladığını ifade etti.

Bu yeni bulgular, uzun süredir çekirdek ile manto arasında kesin bir ayrım olduğu yönündeki yaygın bilimsel görüşe meydan okuyor. Çalışma, gezegenin en derin noktalarındaki hareketlerin, yüzeydeki oluşumları doğrudan etkileyebileceğini gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi