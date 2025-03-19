Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltındaki İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kendisine seslenen kişiye el salladığı görüldü.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

Evine yapılan baskınla Vatan Emniyet'e götürülen İmamoğlu'nun gözaltından ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, "Başkanım her şey güzel olacak" ifadelerini kullanan bir kişiye İmamoğlu’nun el sallayarak selam verdiği görüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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