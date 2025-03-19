İBB'den Dezenformasyon Uyarısı: 'Karalama Kampanyasına Son Verin'

İBB gün içinde ikinci bir açıklama daha yaptı. Asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Farklı hesaplardan İBB Başkanına 250 milyar ile 560 milyar lira arasında yolsuzluk istinadı yapılmaktadır. Bu iddiayı ortaya atanların İBB’nin 2025 yılı bütçesinin 564 milyar lira olduğundan habersiz olduğu da açıktır. Tüm çevreleri bu izansız, ahlaktan yoksun, siyasi amaç taşıyan mesnetsiz iddialardan uzak durmaya davet ediyoruz." denildi.

İBB'den Dezenformasyon Uyarısı: 'Karalama Kampanyasına Son Verin'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 100 kişi için gözaltı kararı verildi. Bu kararın ardından İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gün içinde ikinci kez dezenformasyon uyarısı yaptı. Uyarıda, iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:

"TBB ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun haksız ve hukuksuz yere gözaltına alındığı operasyonla ilgili olarak sosyal medyada bazı hesaplar ve yayın kuruluşları tarafından bilinçli bir dezenformasyon seferberliğine girişildiği anlaşılmıştır.

'MESNETSİZ İDDİALARDAN UZAK DURMAYA' DAVET

Aynı merkezden yönetildiği görülen karalama kampanyasında en dikkat çekici dezenformasyonlardan birisi, gerçeklerle açıkça çelişen iddialardır. Bu iddialar yalnızca kamuoyunu yanıltmaya ve milletin iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanını itibarsızlaştırmaya yönelik girişimlerdir.

Farklı hesaplardan İBB Başkanına 250 milyar ile 560 milyar lira arasında yolsuzluk istinadı yapılmaktadır. Bu iddiayı ortaya atanların İBB'nin 2025 yılı bütçesinin 564 milyar lira olduğundan habersiz olduğu da açıktır. İBB, söz konusu bütçe ile İstanbul’un sudan ulaşıma, metrodan altyapı yatırımlarına kadar birçok kalemini karşılamakta, ayrıca 95 bin çalışanına da maaş ödemektedir. Tüm çevreleri bu izansız, ahlaktan yoksun, siyasi amaç taşıyan mesnetsiz iddialardan uzak durmaya davet ediyoruz. Dezenformasyonla mücadelemiz sürecek…"

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Kaynak: ANKA

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