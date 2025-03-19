Fahrettin Altun'dan İBB Soruşturması Açıklaması: İftiralara Şahit Oluyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 kişi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.



Yapılan açıklamaların soruşturmanın selametine gölge düşürdüğünü belirten Fahrettin Altun, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

'İFTİRALARA ŞAHİT OLUYORUZ'

Soruşturmanın içerik ve detaylarına net olarak bakılmadığını ifade eden Altun, “Yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız” dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN HUKUNU KORUYACAĞIZ'

Yargı organlarının bağımsızlığının yıpratıldığını ifade eden Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Altun, şunları aktardı: “Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi