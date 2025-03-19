Gaziantep'te Feci Olay! Üzerine Gazbeton Devrilen İşçi Öldü, 7 Gözaltı

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışan Kaya'nın üzerine, TIR'da taşınan gazbeton malzeme devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Kaya'nın yürüdüğü sırada TIR'daki gazbeton malzemesinin devrilerek üzerine düştüğü anlar yer alıyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA