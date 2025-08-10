Pilot Sınavlarında Köklü Değişiklik! Esnek Tarih Ve İl-İlçe Kolaylığı Getiriliyor! İşte A'dan Z'ye Yeni Sınav Sitemi
Pilot adayları dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde yeni bir sisteme geçiyor. 15 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek yine sistem ile birlikte sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanmış olacak. Yeni düzenlemeyle esnek tarih ve il-ilçe kolaylığı getirilmiş olacak. İşte A'dan Z'ye yeni sıvan sistemi...
Kaynak: Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot sıvanlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni sistemle sınavlarda sabit tarihler yerine adayların kendi tercih ettikleri zamanlarda sınava girebileceğini belirtti. Peki iki aşamalı pilot sınavı nedir? Sınav ücretleri ne kadar olacak? İşte tüm merak edilen aşamalar haberimizde.
15 AĞUSTOS 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sistemin 15 Ağustos 2025 tarihinde hayata geçirileceğini ifade etti. Uraloğlu, "Adaylarımız sabit sınav dönemleri yerine kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek." diyerek yeni sistem ile ilgili detayları paylaştı.
Başvuru ekranının sürekli olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Başvurusunu tamamlayan aday, sistemde uygun olan sınav günlerinden istediğini seçerek süreci başlatabilecek. Başvuru ekranı sürekli açık olacak, böylece isteyen her an başvurusunu yapabilecek." dedi.
İKİ AŞAMALI SIVAN SİSTEMİ NEDİR?
Yeni dönemin en önemli yeniliklerinden biri ise sınavların iki aşamaya ayrılması oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Sınavların artık ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamalı olacağını" vurguladı.
SIVAN ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Nihai notun yüzde 10'unun ön sınavdan, yüzde 90'ının ise son sınavdan alınacağını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek. Ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak."
Ayrıca, ödeme yöntemlerinde de kolaylık sağlanacak. EFT ile ödeme zorunluluğu kaldırılırken, adaylar kredi kartı ile sanal POS üzerinden ödeme yapabilecek.
ESNEK TARİH VE İL-İLÇE KOLAYLIĞI GETİRİLECEK
Bakan Uraloğlu, sınavların adayların bulunduğu her il ve ilçede yapılabileceğinin altını çizdi. "Talebe göre sınavlar her il ve ilçede yapılabilecek. Böylece adaylarımız hem daha hızlı hem de daha rahat bir sınav deneyimi yaşayacak." ifadesiyle, sistemin aday odaklı yapısını vurguladı.
Her aday için atanmış bilgisayar, kişiye özel soru seti, karekod ve zaman ile mekan damgalı kamera kayıtları ile sınavların yapılacağını belirten Bakan, kursiyerlerin ön sınav sonunda bölüm bazlı başarı grafiklerini görebileceğini söyledi.