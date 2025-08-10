Pilot Sınavlarında Köklü Değişiklik! Esnek Tarih Ve İl-İlçe Kolaylığı Getiriliyor! İşte A'dan Z'ye Yeni Sınav Sitemi

SIVAN ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Nihai notun yüzde 10'unun ön sınavdan, yüzde 90'ının ise son sınavdan alınacağını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek. Ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak."

Ayrıca, ödeme yöntemlerinde de kolaylık sağlanacak. EFT ile ödeme zorunluluğu kaldırılırken, adaylar kredi kartı ile sanal POS üzerinden ödeme yapabilecek.