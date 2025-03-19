Kütahya'da Tır İle Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Kütahya'da Tır İle Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 8. kilometresinde, 30 Ağustos OSB Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan D.'nin kullandığı 43 ACJ 128 plakalı gübre yüklü tır, kavşakta İsmail Küçükarslan yönetimindeki 43 ST 612 plakalı yemek firmasına ait kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Küçükarslan, araçtaki bir kadın yolcu ve tır şoförü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da Tır İle Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 1

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İsmail Küçükarslan hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Kütahya Trafik kazası
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