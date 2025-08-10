Balıkesir Depremini Adres Vererek Uyarmıştı! Şener Üşümezsoy Bu Sefer O Bölgeleri İşaret Etti: Hazırlıklı olun...

3 HAFTA ÖNCESİNDEN UYARMIŞTI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, üç hafta önce yaptığı açıklamada Balıkesir, Gönen-Yenice hattı ve Sarıköy Fayı için kritik uyarılarda bulunmuştu. Üşümezsoy,

"Güney Marmara’da yer alan Gönen Fayı, 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. 1953 Yenice-Gönen depreminin ardından bu hat stres biriktiriyor. Simav, Sındırgı ve Manisa da bu hareketten etkilenebilir. Şu anda Simav Dağı yükseliyor, önündeki havza çöküyor ve fay kırılmalar yapıyor." demişti.