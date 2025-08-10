Balıkesir Depremini Adres Vererek Uyarmıştı! Şener Üşümezsoy Bu Sefer O Bölgeleri İşaret Etti: Hazırlıklı olun...
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19:53’te, 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Peki başka deprem bekleniyor mu? Balıkesir'de deprem olacak mı? Hangi bölgelerde deprem bekleniyor? Balıkesir depremini 3 hafta öncesinden bilen Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sefer o bölgeleri işaret etti. Hazırlıklı olun!
İlk belirlemelere göre en az 10 bina yıkıldı, 2 vatandaşın enkaz altında olduğu bildirildi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
3 HAFTA ÖNCESİNDEN UYARMIŞTI
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, üç hafta önce yaptığı açıklamada Balıkesir, Gönen-Yenice hattı ve Sarıköy Fayı için kritik uyarılarda bulunmuştu. Üşümezsoy,
"Güney Marmara’da yer alan Gönen Fayı, 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. 1953 Yenice-Gönen depreminin ardından bu hat stres biriktiriyor. Simav, Sındırgı ve Manisa da bu hareketten etkilenebilir. Şu anda Simav Dağı yükseliyor, önündeki havza çöküyor ve fay kırılmalar yapıyor." demişti.
Üşümezsoy ayrıca, İstanbul için sık dile getirilen “7.2 büyüklüğünde büyük deprem” senaryosunun bilimsel zeminden yoksun olduğunu savunarak, esas riskin Balıkesir ve Marmara’nın güneyinde olduğunu vurgulamıştı.
ÜŞÜMEZSOY BU SEFER O BÖLGELERİ İŞARET ETTİ: HAZIRLIKLI OLUN!
Yaşanan deprem sonrası gözler bölge illere çevrildi. Peki Balıkesir sonrası başka hangi bölgelerde deprem bekleniyor? Daha önce İstanbul ve ardından Balıkesir depremini bilen Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sefer o bölgeleri işaret etti. Üşümezsoy, Manisa ve Uşak bölgelerini işaret ederek şu uyarılarda bulundu:
"Yukarıdaki Manisa'nın Kuzeyi burası. Simav hemen onun kuzeyindeki... Uşak'a doğru gidiyor. Sındırgı batıda, kuzeyde Emet var. Oralarda etkilebilir..."