Yayaya Çarpan Motosiklet Şarampole Devrildi: 2 Ölü

Antalya'da bir yayaya çarpan motosiklet şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayaya Çarpan Motosiklet Şarampole Devrildi: 2 Ölü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir motosikletin yaya Fatma Yiğit isimli vatandaşa çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Dün saat 17.30’da meydana gelen olayda, Ö.D.T. (17) idaresindeki 07 BVE 231 plakalı motosiklet, yolda yürüyen Fatma Yiğit'e çarptı. Devrilen motosiklet, yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay Akgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla Akgül'ün cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Fatma Yiğit de kaldırıldığı aynı hastanede, tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.D.T. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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