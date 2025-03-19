Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek! İstanbul'a Geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'de buluşmaya çağırmıştı. CHP'nin çağrısının ardından binlerce İstanbullu Saraçhane'de buluştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de Saraçhane'den vatandaşlara seslendi. Saraçhane'de yer almayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir. Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır.

Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz."

Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir.



Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir.



Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye… pic.twitter.com/tMlNbsRJxa — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi