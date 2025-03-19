Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek! İstanbul'a Geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'liler Saraçhane'de buluştu. Sosyal medya hesbaından İstanbul yolunda olduğunu söyleyen Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek! İstanbul'a Geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'de buluşmaya çağırmıştı. CHP'nin çağrısının ardından binlerce İstanbullu Saraçhane'de buluştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de Saraçhane'den vatandaşlara seslendi. Saraçhane'de yer almayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir. Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır.

Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz."

Mansur Yavaş'tan Çok Çarpıcı Açıklamalar: Sırada Kim Var? Adaylığını Neden Askıya Aldı?Mansur Yavaş'tan Çok Çarpıcı Açıklamalar: Sırada Kim Var? Adaylığını Neden Askıya Aldı?Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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