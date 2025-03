Mansur Yavaş'tan Çok Çarpıcı Açıklamalar: Sırada Kim Var? Adaylığını Neden Askıya Aldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verildi. Ekrem İmamoğlu bu sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yavaş, katıldığı bir canlı yayın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Diplomanın iptal edilmesinin ertesi günü bu operasyon olunca herkesin aklına siyasi bir operasyon olduğu gelecektir. Daha önce de Ekrem Başkan soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldı. Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil" ifadelerini kullandı.

SIRA KİMDE?

Mansur Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna da yanıt verdi. Yavaş şöyle konuştu:

"Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş... Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz."

ADAYLIĞINI NEDEN ASKIYA ALDI?

Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından olası cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya aldığını duyurmuştu.

Katıldığı farklı bir canlı yayında konuşan Yavaş, kararına ilişkin şunları söyledi:

"Böyle bir durum varken bir ismin ayağı çelmeye takılmasıyla hoşnut olacak, bunu fırsat bilecek insanlar değiliz. Bu süreç zarfında, mesela şöyle bir şey izah edebilirim. Sayın Bahçeli, hastanede yatarken, Sayın Özgür Bey, 'Ben bu konuda hiçbir şekilde eleştiri yapmayacağım' demişti. Yani etik olarak, şu an tedavi gören birisi konusunda eleştiri yapmayacağı, demişti.

Şimdi, Sayın İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişken kalkıp siyaset konuşmak veya bir beklenti içine girmek bizim ahlakımıza sığmaz. O aynı zeminde serbest bir şekilde siyaset yapar olmadıkça, bu durumdan yararlanıp da siyaset yapmayı ben kendime yakıştıramıyorum. Ahlaken uygun görmüyorum, konu budur."

Kaynak: Sözcü - Halk TV