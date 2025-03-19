Ekrem İmamoğlu'nun Eşi ve Oğlundan İlk Sözler: Bir Teröristi Gözaltına Alır Gibi Aldılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Ekipler sabaha karşı İmamoğlu'nun evinde arama yaptı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu eve yapılan baskında neler yaşandığını anlattı. Dilek İmamoğlu, "Önce içeri alıyorlar sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar. Ekrem bey kendini halkına emanet ediyor. Millet bunun hesabını soracak çünkü bu kadar adaletsizliğin karşısında hiç kimse susamayacak" dedi.

'SAAT 07.30'DA EVDEN ALDILAR'

Dilek İmamoğlu şöyle konuştu:

"Buradan herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Tabii Ekrem Bey'in hazırlanma süreci vardı. Biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var ve bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım. 'Ben okuluma gideceğim hayatıma devam edeceğim anne' dedi. Ekrem bey hazırlıklarını yaptı. Arkadaşlar ki onların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum hepsi kibar ve nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. 07.30'gibi evden ayrıldılar.

Ekrem bey ile konuştular avukatı ile birlikte. Artık her şeyi bekliyor hale geldik. Dün diploma iptal edildi, usulsüz bir şekilde. Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç. Bir kere diplomanın iptali usulsüz. Bekliyor muyduk böyle bir süreç? Kendi vicdanınıza sorarsanız; 'Yok arkadaş bu kadar olmaz çünkü kağıt üzerinde bir hukuk ülkesiyiz olmaz diyorsunuz' ama yaşıyorsunuz bugün yaşananlar da onlardan birisi. Önce içeri alıyorlar sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar, bunu da sanırım avukatlar açıklayacaktır.

Böyle bir şeye gülünür sadece olamaz böyle bir şey, sadece gülünür. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Bakın hepiniz takip ediyorsunuz 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi bunlar korkunçlar. Bunların hepsi iftira ortaya da çıkacak. Ekrem bey kendini halkına emanet ediyor. Millet bunun hesabını gün gelecek soracak çünkü bu kadar adaletsizliğin karşısında hiç kimse susamayacak."

'BİR TERÖRİSTİ ALIR GİBİ GÖZALTINA ALDILAR'

Gözaltı sürecinin ardından açıklama yapan İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da yaşananlara tepki gösterdi.

Mehmet Selim İmamoğlu, "Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz" dedi.

Kaynak: NOW TV