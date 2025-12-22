Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor

Kamu sigortasında hayata geçirilen birleşme modelinin ardından bu kez gözler katılım bankalarına çevrildi. Ekonomi yönetiminin, üç kamu katılım bankasını tek çatı altında toplamak için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Kamuya ait sigorta şirketlerinin tek yapı altında toplanmasıyla kurulan Türkiye Sigorta, son yıllarda büyüyen müşteri portföyü ve artan karlılığıyla dikkat çekmişti. Bu modelin ardından benzer bir adımın katılım bankacılığı alanında da gündeme geldiği belirtiliyor.

ŞUBAT AYINDA SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre, faaliyet gösteren Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan faaliyet izni alan ve şubat ayında hizmete başlaması beklenen Halk Katılım Bankası için birleşme planı masada.

TEK ÇATI ALTINDA YENİ BANKA

Kulis bilgilerine göre üç kamu katılım bankasının, Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bir araya getirilmesi ve yeni belirlenecek bir isimle tek banka olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor. Böylece katılım bankacılığında ölçek büyütülmesi, operasyonel verimlilik sağlanması ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

MODEL TÜRKİYE SİGORTA’YA BENZETİLİYOR

Ekonomi çevreleri, planlanan yapının Türkiye Sigorta örneğine benzer bir şekilde hayata geçirilmesinin, kamu katılım bankalarının hem yurt içi hem de uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Resmî bir açıklama yapılmazken, sürece ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

Kaynak: Sabah

