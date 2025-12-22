Altında 46 Yıl Sonra Tarihi Performans! Rekor Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, küresel belirsizliklerin etkisiyle yükselişini hızlandırdı. Jeopolitik riskler, ticaret savaşlarına yönelik endişeler, merkez bankalarının artan altın talebi ve önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin süreceğine dair beklentiler, değerli metali yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri haline getirdi. Yıl başından bu yana altındaki değer artışı yüzde 67’ye ulaştı.

Dolar endeksindeki gerileme de altını özellikle yabancı yatırımcılar için daha cazip kıldı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4.393 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. İç piyasada ise gram altın 6 bin lira barajını aşarak yeni bir rekor kırdı.

ALTIN 1979’DAN BU YANA EN GÜÇLÜ YILINI YAŞIYOR

Altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar yüzde 67,5 oranında yükselerek birçok tarihi rekoru geride bıraktı. Altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

22 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın:

Alış 6.050,89 TL – Satış 6.051,64 TL

Ons altın:

Alış 4.392,41 $ – Satış 4.393,41 $

Çeyrek altın:

Alış 9.681,43 TL – Satış 9.894,43 TL

Yarım altın:

Alış 19.296,66 TL – Satış 19.783,25 TL

Tam altın:

Alış 39.111 TL – Satış 39.695 TL

Cumhuriyet altını:

Alış 38.725,72 TL – Satış 39.456,67 TL

Ziynet altını:

Alış 38.714,30 TL – Satış 39.445,50 TL

Ata altın:

Alış 39.783,08 TL – Satış 40.786,14 TL

14 ayar bilezik (gram):

Alış 3.356,83 TL – Satış 4.479,78 TL

22 ayar bilezik (gram):

Alış 5.550,36 TL – Satış 5.796,60 TL

Gremse altın:

Alış 97.624 TL – Satış 99.238 TL

Kaynak: Haber Merkezi