Kayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Rukiye Yanar’dan haber alamayan yakınları durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Rukiye Yanar’ın eşi A.Y.’nin izini sürmeye başladı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli A.Y’nin Ağrı’da olduğu tespit edildi.

Ağrı emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alınan zanlı, yapılan sorgusunda kadını Turgutlu’da öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının ifadesinde, Saruhanlı’da başlayan tartışmanın ardından eşini Turgutlu ilçesindeki ova bölgesine götürdüğünü ve burada tabancayla vurarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

LAHANA TARLASINDA BULUNDU

Cinayet zanlısının yer göstermesi üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu’daki ova bölgesinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren hassas çalışmaların ardından, Rukiye Yanar’ın cansız bedenine bir lahana tarlasında ulaşıldı.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Rukiye Yanar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA