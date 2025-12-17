Ev Alacaklar Dikkat: Konut Kredi Faizlerinde Büyük İndirim! En Ucuz Konut Kredisi Hangi Bankada? 1 Milyon TL Kredi Çeken ne Kadar Öder?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından bankalar konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmeye başladı. İlk adımlar kamu bankalarından gelirken, yapılan indirimlerin sınırlı kaldığı ancak önümüzdeki döneme dair yeni indirimlerin sinyalini verdiği değerlendiriliyor.

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında konut kredisi faizlerinde hala yüksek bir seviye dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 yıl önce yüzde 0,99 seviyelerinde kullanılan konut kredileri, bugün ortalama yüzde 2,5 bandında seyrediyor. Bu durum, krediyle konut alımını zorlaştırmaya devam ediyor.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDA GERİLEME

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında ipotekli yani kredi kullanılarak yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 adet olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde kredili alımların payı ise yüzde 15,2 seviyesinde kaldı.

1 MİLYON LİRALIK KREDİNİN AYLIK TAKSİTLERİ

Bankaların güncel oranlarına bakıldığında en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,49 ile Ziraat Bankası tarafından sunuluyor. Bu oranla 120 ay vadeli 1 milyon liralık kredinin aylık taksiti yaklaşık 26 bin 273 lira olurken, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 152 bin liraya ulaşıyor.

Akbank, yüzde 2,65 faiz oranıyla aynı tutardaki kredide aylık yaklaşık 27 bin 700 lira ödeme imkanı sağlıyor. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 355 bin lira olarak hesaplanıyor.

VakıfBank ve Halkbank, yüzde 2,69 faiz oranıyla 1 milyon liralık konut kredisini 120 ay vadede aylık 28 bin 60 lira taksitle kullandırırken, toplam geri ödeme yaklaşık 3 milyon 367 bin liraya çıkıyor.

Garanti BBVA’da yüzde 2,74 faiz oranıyla aylık taksit tutarı 28 bin 512 liraya yükseliyor. Bu kredinin toplam maliyeti 3 milyon 453 bin lira seviyesinde.

Katılım bankaları cephesinde Albaraka, yüzde 2,75 kâr payı oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon liralık kredide aylık 28 bin 603 lira ödeme sunuyor.

Türkiye İş Bankası ise yüzde 2,79 faiz oranıyla aynı tutardaki krediyi aylık 28 bin 966 lira taksitle kullandırıyor.

