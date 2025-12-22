Döviz Ateşi Sönmüyor! Dolar ve Euro Yükselişte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Döviz cephesindeki hareketlilik bugün de sürerken, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve bireysel tasarruf sahipleri dolar ve Euro’daki son durumu yakından izliyor.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Günün ilk saatlerinde dolar/TL kuru 42,8104 alış ve 42,8210 satış seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL ise aynı dakikalarda 50,2453 lira civarında seyrediyor.

