Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu

Mersin'de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kara’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralandı.

İlçede Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu - Resim : 1

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Mersin'in Anamur ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi M.K.'nin, okul bahçesinde müdürü Ender Kara'yı, tüfekle vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, M.K.'nin ailevi sorunları olduğu öne sürüldü. Ayrıca, olayın meydana geldiği Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: AA-DHA

