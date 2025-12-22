6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş adamı Cemal Özgörkey'in 32 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti.

Leyla Mizrahi, Özlem Adalı’nın kızıydı. Yaklaşık altı ay önce anne olmuş, dünyaya sağlıklı bir bebek getirmişti. Herhangi bir sağlık sorunu bilinmeyen Mizrahi’nin uykusunda hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, haberi duyan sosyeteden çok sayıda isim, ölüm sebebine ilişkin bilgi almak için cenazenin götürüldüğü Maslak’taki hastaneye gitti. Olayla ilgili inceleme başlatan savcılık, dün ikindi saatlerinde yaptığı açıklamada ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu duyurdu.

Leyla Mizrahi adına yayımlanan vefat ilanında, “Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Leyla Mizrahi için öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Mizrahi’nin naaşı Ayazağa Mezarlığı’nda defnedilecek.

