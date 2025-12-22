Cinayet İşledi, Kimlik Değiştirdi! 7 Yıllık Kaçış Sera Bahçesinde Bitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T.'nin, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Cinayet İşledi, Kimlik Değiştirdi! 7 Yıllık Kaçış Sera Bahçesinde Bitti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T., Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı.

Cinayet İşledi, Kimlik Değiştirdi! 7 Yıllık Kaçış Sera Bahçesinde Bitti - Resim : 1

AKRABASININ KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ

M.T.'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A.'ya yönelik 'Kasten öldürme' suçunu işlediği, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.

Cinayet İşledi, Kimlik Değiştirdi! 7 Yıllık Kaçış Sera Bahçesinde Bitti - Resim : 2

Yerlikaya ayrıca, "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik" bilgisini paylaştı.









Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
İstanbul’da Pazartesi Çilesi! Yağmurla Birlikte Trafik Felç İstanbul'da Pazartesi Klasiği! Yağmur Yağdı, Trafik Felç Oldu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada Bulundu Kayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti