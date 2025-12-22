Cinayet İşledi, Kimlik Değiştirdi! 7 Yıllık Kaçış Sera Bahçesinde Bitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T., Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı.

AKRABASININ KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ

M.T.'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A.'ya yönelik 'Kasten öldürme' suçunu işlediği, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.

Yerlikaya ayrıca, "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik" bilgisini paylaştı.



















Kaynak: DHA