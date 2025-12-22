İstanbul’da Pazartesi Çilesi! Yağmurla Birlikte Trafik Felç

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış, sabah saatlerinde trafik yoğunluğunu daha da artırdı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ana arterlerde ilerlemek güçleşirken, kazalar ve araç arızaları trafiği yer yer durma noktasına getirdi.

Kent genelinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne bağlanan yollarda yoğunluk dikkat çekiyor. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu’nun birçok noktasında araçlar yavaş ilerlerken sürücüler uzun süre trafikte kalıyor.

AVRUPA YAKASI’NDA KAZALAR TRAFİĞİ ARTIRDI

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç ve Zincirlikuyu mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. Haramidere Bağlantı Yolu’nda bir servis aracının kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması bölgede trafiği daha da sıkıştırdı.

Mecidiyeköy’de ise Ankara istikametinde seyir halindeyken yanan bir araç itfaiye ekiplerinin müdahalesini gerektirdi. Söndürme çalışmaları sırasında trafik akışı neredeyse tamamen durdu. Esenler’de TEM Otoyolu ile Otogar ve Hal Yolu bağlantılarında, Bakırköy’de ise Kennedy Caddesi’nden Avrasya Tüneli girişine kadar yoğunluk sürüyor.

ATAŞEHİR’DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Tuzla’da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor. TEM Otoyolu’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ataşehir’de araçlar neredeyse ilerleyemiyor. Şile Otoyolu’nda Altunizade ile Ümraniye arasında ve Sultanbeyli’de de yoğunluk gözleniyor.

ARA SOKAKLAR VE TOPLU TAŞIMA DA ETKİLENDİ

Ana yollardan kaçmak isteyen sürücülerin yöneldiği ara sokak ve caddelerde meydana gelen hafif hasarlı kazalar, alternatif güzergâhlarda da trafiği artırdı. Öte yandan tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.

Zeytinburnu ve Cevizlibağ’da kuvvetli yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar duraklarda bekleyince kalabalıklar daha da arttı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81’E ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81’e kadar yükseldi. Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 76 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 90’a ulaştı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve mümkünse toplu taşıma kullanmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA-DHA